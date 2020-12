Nainggolan, un ritorno di fiamma spiazza il Cagliari

20 Dicembre 2020

La Fiorentina ritenta l'assalto a Radja Nainggolan dopo aver sfiorato l'ingaggio del belga nell'estate 2019.

Il futuro di Radja Nainggolan è sempre più incerto. Se da una parte il Cagliari sta provando a convincere l'Inter a cedere il Ninja il prestito, dall'altra c'è una pretendente che, nel tentativo di dare una scossa al suo campionato, è pronta a sparigliare le carte: la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club viola avrebbe avuto un vero e proprio ritorno di fiamma per Nainggolan, il cui ingaggio sfumò per pochi dettagli nell'estate del 2019. Rocco Commisso è pronto a investire pur di risollevare le sorti di una squadra in evidente difficoltà e l'Inter non direbbe no alla cessione definitiva visto che il calciatore non rientra nei piani del tecnico Antonio Conte.

Attesa ora la reazione degli isolani, che rischiano di essere sorpassati in extremis nella corsa al centrocampista belga.