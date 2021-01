Milik in Francia, il Marsiglia esce allo scoperto

4 Gennaio 2021

L'attaccante del Napoli potrebbe finire in Ligue 1.

Il tecnico del Marsiglia André Villas-Boas in conferenza stampa è uscito allo scoperto sul possibile arrivo di Arek Milik dal Napoli: "Siamo interessati al giocatore. Abbiamo molti problemi per quello che non siamo riusciti a fare nell'ultima finestra di mercato. Stiamo seguendo diverse piste per l’attacco. Milik non è l’unica opzione, ma può essere che sia la più complicata perché si tratta di un calciatore importante”.

"Riparleremo col Napoli per vedere cosa si può fare in questo mercato di gennaio. Abbiamo dimostrato di essere interessati, un interesse sfortunatamente venuto fuori sui giornali italiani, ma non c'è ancora una trattativa avanzata, né col Napoli né col giocatore".