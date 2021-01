Milan, rispuntano Mario Mandzukic e… Alexandre Pato

14 Gennaio 2021

Grandi nomi per l'attacco del Milan, alla ricerca di un vice-Ibrahimovic

Il Milan sta sempre cercando un attaccante per rinforzare il suo reparto avanzato, anche se Ibrahimovic ormai ha recuperato dal suo infortunio.

Nelle ultime ore in particolare è ritornato di grandissima attualità il nome di Mario Mandzukic. Secondo Sportmediaset, il croato ex Juve è svincolato dopo la chiusura della sua esperienza negli Emirati Arabi e negli ultimi due giorni i dirigenti rossoneri hanno avuto contatti con l'entourage del giocatore per sondare la fattibilità dell'operazione.

Ma non è tutto: perchè dalle pagine de la Gazzetta dello Sport è rispuntato anche Alexandre Pato. "Io non arriverei per fare il vice: giocherei, mi basterebbero un paio di partite per convincere il mister (risata, ndr). No dai, diciamo che magari con Ibra potremmo giocare insieme… (altra risata, ndr) Saremmo una gran coppia. Pioli è il tecnico giusto per un Milan che farà una strada lunga. Se vuole, mi può chiamare…".