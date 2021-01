Milan, ora è corsa al centrocampista: c’è un nuovo nome

7 Gennaio 2021

I rossoneri sono alla ricerca di un mediano: partito un primo sondaggio per Kouadio Koné del Tolosa

Il Milan accelera per il centrocampista del Tolosa Kouadio Koné. I rossoneri, che in realtà avevano dato priorità a rinforzare la difesa durante il mercato di gennaio, hanno dovuto rapidamente cambiare i loro piani viste le indisponibilità contemporanee di Bennacer, Tonali e Krunic che hanno costretto Stefano Pioli ad adattare a mediano Davide Calabria nel match, poi perso, contro la Juventus.

Nulla da togliere al calciatore, che ha anche segnato la rete del provvisorio 1-1, ma dal punto di vista tattico la sua è stata una partita complessa, e la Juventus ha approfittato non poco della distanza fra i reparti nei momenti chiave, proprio per un centrocampo del Milan spesso in ritardo nel chiudere sugli esterni bianconeri.

Via allora al sondaggio per il nuovo centrocampista di ruolo: Koné, classe 2001 in forza al Tolosa, è un mediano di ruolo dalla buona presenza fisica, con un valore di mercato di circa 5 milioni di euro. Per 'Tuttosport' è lui l'obiettivo numero uno.