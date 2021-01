Mercato Milan: imminente il colpo in difesa

4 Gennaio 2021

Il club rossonero è pronto a chiudere l'acquisto di Mohamed Simakan.

Mohamed Simakan si avvicina a grandi passi al Milan. Secondo Telefoot il club rossonero sta per chiudere il primo colpo di gennaio: il difensore francese, difensore dello Straburgo, sbarcherà a Milanello per una somma vicina ai 15 milioni di euro, più vari bonus tra cui la qualificazione in Champions League e le presenze.

Secondo le voci, i due club sono molto vicini all'accordo, mentre il giocatore sta parlando in queste ore con i rossoneri ed è pronto a trasferirsi in Italia. Attenzione al Lipsia, l'altro club molto interessato al promettente classe 2000.