Mercato Juventus: la scelta di Andrea Pirlo

4 Gennaio 2021

La Juventus punta Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea

Al termine della sfida vinta con l'Udinese, Andrea Pirlo è stato chiaro: ai bianconeri serve una punta per completare il pacchetto offensivo. Tanti i nomi in gioco ma quello di Olivier Giroud pare in pole position.

L'attaccante francese classe 1986, Campione del Mondo, è in scadenza di contratto con i Blues. Davanti ad una proposta importante (non meno di 10 milioni),l il Chelsea potrebbe anche lasciarlo andare. Molto dipenderà dalla volontà dello stesso Olivier Giroud, già accostato, più volte, a club italiani.

In questo inizio di stagione in salita del Chelsea, Olivier Giroud è una delle poche note liete. Nonostante sia a scadenza di contratto, l'attaccante francese sta facendo la differenza a suon di gol.