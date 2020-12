Mercato Inter: stabilito il destino di Vecino

30 Dicembre 2020

Antonio Conte è stato categorico: Matias Vecino non si muoverà da Appiano Gentile.

La chiamata in video call con il presidente Steven Zhang ha toccato moltissimi temi, tra i quali anche il futuro del centrocampista uruguaiano e di Christian Eriksen. Subito dopo il meeting di mercato, è arrivata la decisione della società nerazzurra di accontentare le richieste di Giulini e Di Francesco con il trasferimento in prestito secco per sei mesi di Radja Nainggolan al Cagliari. Il Ninja non rientrava più nei piani di Antonio Conte, come dimostrano i pochissimi minuti concessi al belga, senza neanche una chance da titolare.

Matias Vecino, dunque, non lascerà Appiano Gentile e sarà reintegrato in gruppo, pronto a tornare a disposizione del tecnico e dell'Inter. Discorso diverso per Christian Eriksen: il centrocampista danese è in trattativa con il PSG in virtù di uno scambio di prestiti semestrale con Paredes.