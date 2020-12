Mercato Inter, novità sul futuro di Marcelo Brozovic

27 Dicembre 2020

Il centrocampista croato ha un contratto in scadenza nel 2022.

L'Inter e gli agenti di Marcelo Brozovic sono al lavoro per trovare un accordo per il prolungamento del contratto del centrocampista croato, in scadenza nel 2022.

L'intenzione del club nerazzurro è prolungare l'intesa per altri due anni, aumentando lo stipendio a cifre superiori ai 3,5 milioni di euro attuali. Lo riporta FcInternews.

Brozovic, giocatore fondamentale per lo scacchiere di Antonio Conte, potrebbe vedersi tolta dal contratto anche la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. La volontà di rinnovare c'è: a Milano il giocatore sta molto bene e non ha intenzione di cercare altri club.