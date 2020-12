McKennie sarà tutto della Juventus: i prossimi passi

21 Dicembre 2020

Weston McKennie si appresta a diventare al 100% un calciatore di proprietà della Juventus.

Il giovane centrocampista statunitense è arrivato in estate dallo Schalke 04 in prestito fino al prossimo giugno, per un corrispettivo di 4,5 milioni. Ma la Vecchia Signora è sempre più propensa a rilevare il suo cartellino a titolo definitivo.

L'accordo stipulato con il club tedesco prevede un riscatto da 18,5 milioni, cifra che i bianconeri sono pienamente disposti a investire per il giocatore. Pirlo gli sta infatti concedendo sempre più spazio e anche la dirigenza nutre grande stima nei suoi confronti.

Il tesoretto necessario per completare l'operazione sarebbe già stato accantonato dalla Juventus, e McKennie potrebbe diventare bianconero al 100% già nel corso delle prossime settimane.