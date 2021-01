Max Allegri: vicino il ritorno su una panchina di Serie A

20 Gennaio 2021

Il tecnico toscano può tornare in gioco tra poco: lo cerca la Roma.

E' scoppiata la bufera nella Roma dopo il flop nel derby e la cocente eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dello Spezia. Soprattutto il caos della partita di coppa, con il sesto cambio irregolare, ha mandato su tutte le furie la dirigenza dei capitolini e i Friedkin, che si stanno guardando intorno alla ricerca di sostituti.

Nella loro lista di candidati, riporta Sportmediaset, spicca il nome di Massimiliano Allegri: l'ex allenatore della Juventus, fermo ormai da più di un anno e mezzo, sta da tempo aspettando un'occasione giusta e dopo le chance sfumate all'estero è disposto ad accettare anche la panchina di una squadra che non è in Champions League, per portarla al rilancio. L'opzione Roma sarebbe anche ottima per conciliare la vita privata con il lavoro: nella Capitale ci abita la compagna Ambra Angioini.

Si allontana invece l'ipotesi Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus, e anche la possibilità di un ritorno di Luciano Spalletti.