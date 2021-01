Mauro Icardi verso l’addio al Psg: durissimo attacco di Papin

13 Gennaio 2021

"Mauro con poca personalità, soffre la concorrenza di Moise Kean".

Mauro Icardi perderà il duello con Moise Kean e lascerà il Psg: questa è l'opinione dell'ex attaccante francese Jean-Pierre Papin, che a France Football si è espresso così sulle difficoltà di Maurito in questa stagione: "In nerazzurro era goleador e capitano indiscusso perché aveva una squadra che giocava per lui. Qui al Paris Saint-Germain è un giocatore normale in una rosa di campioni".

Secondo l'ex punta di Marsiglia e Milan, il vero livello di Icardi si è visto con l'arrivo dell'Azzurro, che con grande volontà gli ha soffiato il posto: "Moise Kean lo vedo lottare quando entra in campo, ha voglia, ci mette l'anima. Icardi? Non mi pare possa essere considerato un combattente, non ha lo spirito giusto. Ho seri dubbi sulla sua personalità".

Secondo Papin, non ci sono dubbi su chi il Psg punterà in futuro: "Sono convinto che Kean abbia compreso sin da subito il proprio privilegio di essere in una squadra di campioni e per questo abbia l'atteggiamento corretto di chi vuole sfruttare l'occasione, forse unica, per emergere. Credo che Icardi lo invidi anche e paghi il suo atteggiamento. Kean sfida la concorrenza, Icardi la soffre terribilmente".