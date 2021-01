Marino si arrende su D’Alessandro

23 Gennaio 2021

“Se si fanno delle scelte è perché se va via uno magari ne arriverà un altro” osserva Pasquale Marino.

Pasquale Marino si arrende per quanto riguarda Marco D’Alessandro, che andrà al Monza: “Non l’ho convocato – spiega -. Ha una trattativa in corso e preferisco lasciarlo tranquillo. Penso sia meglio aspettare prima di reintegrarlo qualora non si muovesse nulla”.

“Dobbiamo orientarci in queste dinamiche – aggiunge il timoniere della Spal -. Non è un problema. Se qualche squadra non prende D’Alessandro, magari prende qualcun altro. Ognuno fa i conti con quello che ha dentro e con quello che potrebbe arrivare in caso di partenza del ragazzo, cercando di far quadrare i numeri. Sono situazioni ben ponderate su quello che si fa. Stiamo cercando di fare le cose guardando sia la parte tecnica che economica. Se si fanno delle scelte è perché se va via uno magari ne arriverà un altro”.