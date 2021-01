Mandzukic-Milan, juventini divisi

17 Gennaio 2021

Il croato potrebbe sottoscrivere un accordo valido fino al termine della stagione.

Mario Mandzukic, che non gioca una gara ufficiale da quasi un anno, è a un passo dall’approdo al Milan, club con cui nei prossimi giorni potrebbe sottoscrivere un accordo valido fino al termine della stagione.

L’idea che l’attaccante croato possa indossare il rossonero è oggetto di grandi discussioni tra i tifosi della Juventus, per i quali ha rappresentato un vero e proprio idolo: sui social si è scatenato il dibattito, quasi tutti gli fanno un ‘in bocca al lupo’ per la sua nuova esperienza ma c’è anche chi si dice deluso per il fatto che torni a giocare in Italia ma con una casacca diversa da quella bianconera.