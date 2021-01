Lazio, colpo di mercato a sorpresa dal Milan

26 Gennaio 2021

I biancocelesti hanno messo le mani su Musacchio.

Colpo di mercato a sorpresa della Lazio, che sta per ingaggiare Mateo Musacchio dal Milan. Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com, c'è un'intesa di massima con l'entourage del giocatore per l'ingaggio e per la durata del contratto: l'argentino non vede l'ora di trasferirsi a Roma.

La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore: Musacchio ha il contratto in scadenza nel prossimo luglio e potrebbe rescindere con i rossoneri già in giornata, chiudendo l'esperienza a Milano dopo quattro anni.

Arrivato nel 2017 a Milanello, Musacchio ha disputato 75 partite tra campionato e coppe con i colori del Diavolo. In questa stagione, complice anche un infortunio, è stato utilizzato da Stefano Pioli in sole due occasioni.