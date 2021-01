La Fiorentina telefona al Napoli: nome a sorpresa

5 Gennaio 2021

Nuova indiscrezione per il mercato di gennaio dei viola.

Nuovo nome di mercato accostato alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sportitalia, il club viola avrebbe bussato alla porta del Napoli per Malcuit, terzino francese in scadenza di contratto con la società azzurra nel 2022.

Il Napoli ha aperto al prestito del giocatore: la trattativa potrebbe andare in porto, i rapporti tra i due club sono eccellenti. L'arrivo di Malcuit in Toscana fa da preludio alla partenza di Pol Lirola, che potrebbe finire nel campionato francese: tanti club sono interessati, a cominciare dal Marsiglia, che avrebbe presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto. In questa prima parte di stagione Lirola ha disputato 11 partite.