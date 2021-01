5 Gennaio 2021

La Cremonese ha un nuovo portiere. La società grigiorossa ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive di Marco Carnesecchi.

Nato a Rimini il 1 luglio 2000, portiere, Carnesecchi è cresciuto nelle giovanili del Cesena per passare poi all’Atalanta. Con il club nerazzurro ha vinto il campionato Primavera 2018/19. Ceduto in prestito al Trapani, nella passata stagione ha collezionato 33 presenze in Serie B. Nel settembre 2019 ha esordito tra i pali dell’Italia Under 21.