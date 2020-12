L’agente di Mateo Musacchio attacca il Milan

28 Dicembre 2020

"Ha giocato con infiltrazioni, Pioli era licenziato e ora sembra Guardiola".

Nell'isola felice del Milan non manca qualche muso lungo. Mateo Musacchio non trova spazio con Stefano Pioli ed è finito ai margini quest'anno, complice anche un infortunio: è l'unico giocatore in rosa a non aver totalizzato neanche un minuto.

In un'intervista a calciomercato.com il suo agente Marcelo Lombilla spiega così la situazione: "Allo stato attuale non c'è niente. Mateo resta al Milan fino a luglio e poi vedremo. É una situazione strana e incerta per tutti, non capisco questo trattamento quando lui l'ha dato tutto per la squadra ed ha anche giocato con delle infiltrazioni, su richieste del tecnico e questo gli è costato un infortunio. Però il calcio è cosi, Pioli era licenziato e ora sembra Guardiola. La vita è così, bisogna aspettare le opportunità".