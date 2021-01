Kwadwo Asamoah al Cagliari

25 Gennaio 2021

Un rinforzo per Eusebio Di Francesco.

In una recente intervista concessa a BBC Sport Africa Kwadwo Asamoah aveva fatto capire di non avere alcun dubbio riguardo al proprio futuro: "L'Italia è la mia seconda casa e quando penso alla mia carriera non posso far altro che pensare alla Serie A" aveva sottolineato.

In effetti è andata proprio così, perché dopo le maglie di Udinese, Juventus e Inter il laterale indosserà quella del Cagliari: unico ostacolo al suo trasferimento in rossoblù il superamento delle visite mediche.