Juventus – Scamacca: il Sassuolo apre

20 Gennaio 2021

I bianconeri più vicini all'attaccante attualmente in forza al Genoa.

Juventus più vicina a Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo. Secondo quanto riporta Sportmediaset il club neroverde ha aperto a un prestito oneroso fino a 18 mesi, condizionato al numero di presenze, per una cifra complessiva intorno ai 22 milioni di euro.

Gli occhi sono ora puntati sul Genoa: Enrico Preziosi sta cercando un sostituto per l'attacco di Davide Ballardini: in pole position ci sarebbe l'olandese dell'Atalanta Lammers, che trova poco spazio negli orobici e potrebbe passare in prestito nel club ligure.