Juventus-Paulo Dybala, nuova data per il rinnovo

10 Gennaio 2021

Nuovo incontro con l'entourage di Paulo Dybala a febbraio per parlare del suo rinnovo

Paulo Dybala sta ritrovando spazio in campo. Complici i problemi fisici di Alvaro Morata, la Joya è tornata ad essere una risorsa importante per la Juventus. Normale che si torni a parlare del suo rinnovo di contratto (in scadenza nel giugno del 2022).

Secondo il Tuttosport, la Juventus incontrerà l'entourage del giocatore (soprattutto l'agente Antun) nel mese di febbraio. Si proverà a trovare un accordo per la classica fumata bianca. La società bianconera non vorrebbe andare oltre ai 10 milioni di euro di ingaggio a stagione.

Tanti i club alla finestra, pronti a farsi avanti nel caso in cui Paulo Dybala non dovesse trovare l'intesa con la Juventus. Attenzione, in particolare, al Manchester United (da tempo sulle tracce dell'argentino).