Juventus, ecco perché Pellè è un affare

6 Gennaio 2021

Pellè, a 35 anni, sarebbe pronto a tutto per diventare bianconero

La Juventus, come è noto, è alla ricerca di un attaccante per completare il proprio pacchetto offensivo. Chieste informazioni alla Samp per Quagliarella (il bomber vorrebbe un contratto di 18 mesi), sarebbe calda la pista Pellè.

Dopo quattro anni e mezzo in Cina con la casacca dello Shandong, l'ex nazionale azzurro sarebbe pronto a tutto per vestire la casacca bianconera. Attualmente svincolato, classe 1985 (stessa età di CR7), Pellè avrebbe un costo per la Juventus accettabile.

Inoltre, per caratteristiche fisiche e tecniche, sarebbe perfetto per Pirlo che cerca un bomber che possa essere fare la differenza in area di rigore, in particolare sulle palle alte. Pellé pare proprio il profilo ideale.