Juventus, Dybala segna e si infuria: la sua verità sul futuro

13 Dicembre 2020

Paulo Dybala si sblocca e firma il primo gol della Juventus a Marassi contro il Genoa. Nel dopopartita però torna sulle voci di mercato che lo riguardano, zittendole vigorosamente. E togliendosi anche diversi sassolini dalle scarpe.

Dybala: parole chiare sul futuro alla Juventus

"Il mio futuro? Io amo la Juventus e l'ho sempre detto. Se non parlo è perché non ho molte cose da dire, ma quando rilascio interviste cerco di dire la cosa più logica. Io ho un bel rapporto con i tifosi, e quando vengono dette queste cose è per mettere la gente contro di me", ha attaccato la Joya.

"Io sono molto leale a questa società. La gente lo sa, perciò sarebbe bello se si dicesse la verità. Quando si parla di soldi e cifre inventate mi dispiace, con tutto l'amore che ho per la Juventus", la dura conclusione.