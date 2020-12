Juventus avvisata, fissato il prezzo di Haaland

11 Dicembre 2020

Secondo quanto riportato dal Mundodeportivo, Raiola avrebbe un accordo con il Borussia Dortmund per quanto concerne il prezzo del cartellino di Haaland, stella del club tedesco e assistito del noto procuratore.

Per chi volesse farsi avanti e provare a strappare Haaland al Borussia Dortmund, serviranno 75 milioni di euro (da ricordare che il club giallonero l'ha acquistato per "soli" 20 milioni di euro, nel mese di dicembre 2019, dal Salisburgo.

La Juventus pare decisamente interessata al giovane norvegese ma non sarebbe l'unico top club sulle sue tracce. Real Madrid e Barcellona potrebbero farsi avanti in maniera decisa. Si profila, al termine della stagione in corso, un'asta milionaria per la stellina classe 2000.

Da quando indossa la casacca del Borussia Dortmund, Haaland ha segnato 33 reti in 32 gare complessive. Il suo impatto sul calcio mondiale è impressionante. In estate sarà, senza ombra di dubbio, un uomo mercato. Toccherà a Raiola trovare l’acquirente giusto.