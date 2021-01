Inter, Sebastiano Esposito passa al Venezia

15 Gennaio 2021

L'attaccante in prestito dai nerazzurri in cerca di spazio sceglie il Venezia.

Sebastiano Esposito lascia la Spal ma resta in Serie B. Secondo quanto riporta Sky, il giovane attaccante dell'Inter giocherà in prestito la seconda parte di stagione in un'altra squadra della cadetteria, il Venezia.

L'Inter e il giocatore hanno deciso di cambiare dopo la prima deludente parte di stagione a Ferrara, dove la punta di Castellamare, 18 anni, ha raggranellato pochi minuti e presenze, con appena un gol all'attivo. Il tecnico Marino ha spiegato così l'addio del giocatore alla Spal: "Non ha potuto esprimere a pieno le sue qualità per come giochiamo noi. Credo abbia deciso di andare via e trovare nuovi posti dove potrà sicuramente avere più spazi per esprimersi".