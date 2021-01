Inter e Juve a bocca asciutta: sfuma l’obiettivo di mercato

2 Gennaio 2021

Nerazzurri e bianconeri costretti ad arrendersi per David Alaba.

Inter e Juventus a bocca asciutta per un obiettivo di mercato da tempo nel mirino di entrambi i club, Davida Alaba. L'esterno austriaco in scadenza di contratto con il Bayern Monaco sta per lasciare i bavaresi per accasarsi al Real Madrid.

I blancos, riporta Marca, hanno ottenuto l'ok dal giocatore per un contratto quadriennale a più di dieci milioni di euro netti a stagione, cifre troppo alte per le due big di Serie A.