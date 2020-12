Inter, brusca frenata di Alessio Cragno

14 Dicembre 2020

Stop dell'agente a un trasferimento del portiere del Cagliari a gennaio.

Alessio Cragno resterà a Cagliari almeno fino a giugno. A confermarlo è l'agente del portiere, Graziano Battistini, intervistato da Centotrentuno.com: "Per il momento parlare di Cragno e mercato è solo fantacalcio. Fa piacere ci sia questo interesse mediatico ed è normale perché Alessio sta facendo davvero molto bene. Ma per il momento non c’è stato nessun contatto. Ho letto di un sondaggio dell’Inter già a gennaio. Ma non avrebbe senso per una squadra che non ha più neanche le coppe".

"Poi a fine stagione si vedrà, lui sta benissimo a Cagliari ma è normale ci sia interesse perché sta dimostrando di essere pronto per una big. Ma servirà comunque un’offerta irrinunciabile".