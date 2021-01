Incarico a sorpresa per Edgar Davids

4 Gennaio 2021

Edgar Davids ha detto sì all'Olhanense.

Una panchina anche per Edgar Davids, ex centrocampista della nazionale olandese visto in Italia con le casacche del Milan, della Juventus e dell’Inter. Lo hanno chiamato dal Portogallo e ha detto sì all’Olhanense, club che fino a qualche anno fa giocava nella massima serie lusitano ma che poi è sprofondato nell’equivalente della nostra serie C.

Il classe 1973 di Paramaribo si rimette in gioco dopo la non esaltante esperienza con il Barnet, squadra inglese di cui è stato prima calciatore, poi allenatore-giocatore e quindi solamente allenatore, e con la nazionale Oranje under 20, di cui è stato vice-allenatore.