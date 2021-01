Il Verona è più vicino a Kevin Lasagna

21 Gennaio 2021

La punta dell'Udinese dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto obbligatorio.

Ivan Juric, il tecnico dell’Hellas Verona, ha chiesto a più riprese un attaccante e potrebbe essere presto accontentato.

La trattativa intavolata per portare in Veneto Kevin Lasagna pare in dirittura d'arrivo. La punta dell'Udinese dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto obbligatorio per 9 milioni di euro più uno di bonus.

Lasagna, classe 1992, ha esordito in serie A con la casacca del Carpi. Mercoledì ha giocato per intero il recupero tra bianconeri e Atalanta chiusosi sull’1-1 alla Dacia Arena.