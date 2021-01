Il Pescara vorrebbe riprendere Machin

7 Gennaio 2021

Il Pescara sarebbe pronto a riprendere Machin.

Per José Machin al Monza le cose non stanno andando come avrebbe voluto. Arrivato nello scorso gennaio in Brianza ha giocato poco, per ovvi motivi, nel torneo di serie C. E in cadetteria sta trovando poco spazio, complici il sovraffollamento di calciatori offensivi a disposizione di Cristian Brocchi e qualche prestazione insufficiente.

Il Pescara sarebbe pronto a riprenderlo subito, ma non sarà facile trovare una quadra con i biancorossi, che su di lui hanno investito una cifra importante.