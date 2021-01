Il Parma tiene duro su Kurtic

15 Gennaio 2021

Jasmin Kurtic ha appena compiuto 32 anni.

Il Torino cerca elementi grintosi per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica ha individuato in Jasmin Kurtic un elemento in grado di potere dare un buon contributo.

Il ritorno di Roberto D’Aversa sulla panchina del Parma ha però complicato una trattativa che sembrava potesse andare a buon fine. Inoltre, stando a quanto riferisce Tuttosport, il club ducale ha fissato in 5 milioni di euro il prezzo del cartellino dello sloveno, che ha già indossato la casacca granata nel 2014 prima di approdare alla Fiorentina e che ha appena compiuto 32 anni.