Il Papu Gomez resta parcheggiato

9 Gennaio 2021

"L'ultimo dei problemi per l’Atalanta in questo momento è il mercato" ha detto Umberto Marino.

Ai microfoni di Sky il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha preferito non soffermarsi sulla questione legata al Papu Gomez, che è fuori dal progetto di Gian Piero Gasperini ma per il quale non è stata ancora trovata una nuova collocazione, né in Italia, né all’estero.

"Ribadisco che l’ultimo dei problemi per l’Atalanta in questo momento è il mercato – ha tagliato corto il dirigente della società orobica -. Dobbiamo concentrarci sul campionato e su queste partite, per affrontare, poi, la Champions League nella maniera migliore".