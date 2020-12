Il Papu Gomez e la Dea più vicini al divorzio

19 Dicembre 2020

"A gennaio vedremo di avere gente contenta di stare qui" fa sapere Gasperini.

Il Papu Gomez è sempre più vicino a indossare un’altra maglia.

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha preso una drastica decisione per il match contro la Roma: non convocarlo. "Mi interessa, quando siamo sul campo, che le regole siano quelle della società applicate dall'allenatore – le parole del timoniere degli orobici -. Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia. Non ho intenzione di chiedere nuovi giocatori al club, a gennaio vedremo di avere gente contenta di stare qui".