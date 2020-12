14 Dicembre 2020

Si infittisce il mistero in casa Atalanta.

Il Papu Gomez annuncia grandi novità. Si infittisce il mistero in casa Atalanta: arriva un sibillino messaggio dell’argentino, che domenica a Firenze non è stato schierato neanche per un minuto da Gian Piero Gasperini.

La frattura tra il tecnico della Dea e l’ex Catania non pare minimamente ricomponibile. "Cari tifosi atalantini vi scrivo qui perché bon ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano" ha scritto sui propri social il Papu.

Non sembra che ci possano essere alternative: se a gennaio Gasperini sarà ancora al timone della squadra nerazzurra pare sempre più evidente che Gomez andrà altrove.