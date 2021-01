Il Crotone si fa avanti per Mancuso

11 Gennaio 2021

In cadetteria Mancuso ha giocato anche nel Cittadella e nel Pescara.

Il Crotone fanalino di coda cerca di muoversi sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Giovanni Stroppa, peraltro a rischio dopo la sconfitta patita sul campo dell’Hellas Verona.

Per il reparto offensivo piace Leonardo Mancuso, bomber dell’Empoli capace anche di realizzare quattro reti in una sola partita, nel campionato cadetto in corso, in occasione della vittoriosa trasferta dei toscani sul campo dell’Entella.

