Il calendario non aiuta un Di Francesco a rischio

7 Gennaio 2021

Calendario non semplice per il Cagliari a gennaio.

Il Cagliari va avanti con Eusebio Di Francesco, a cui è stata rinnovata la fiducia dopo l’inaspettata sconfitta casalinga con il neopromosso Benevento, peraltro la rivelazione del campionato di serie A in corso.

Per il timoniere dei sardi saranno decisive le prossime tre-quattro partite, Coppa Italia compresa, a decidere il destino. Calendario, però, poco agevole: domenica Nainggolan e compagni andranno a Firenze, contro una squadra che ha bisogno di punti come il pane, poi la Coppa Italia con l'Atalanta e, lunedì 18, la gara in casa con il Milan, a oggi ancora in testa alla classifica. E poi con il Genoa, in Liguria il 24 gennaio, ultima di andata.