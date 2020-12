Ha portato in Italia Paulo Dybala: lo manda via dalla Juve

15 Dicembre 2020

Maurizio Zamparini, che nel 2012 quando era presidente del Palermo portò in Italia Paulo Dybala e che lo cedette alla Juventus tre anni dopo, ai microfoni di Tuttojuve.com ha mostrato di non avere alcun dubbio su come dovrebbe essere il futuro dell’attaccante argentino.

“Deve andar via dalla Juventus, che sarebbe ugualmente grande anche senza di lui, e dal calcio italiano, perché qui prima del talento viene la tattica – ha sottolineato l’imprenditore friulano -. Resto sempre dell’idea che non firmerà il rinnovo di contratto. La Juventus deve tutelare una sua risorsa e non può deprezzarlo, chiaramente non potrà mai dire pubblicamente il perché è stato lasciato fuori. I tifosi, altrimenti, non sarebbero affatto contenti”.