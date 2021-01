Gomez, l’Atalanta ha deciso: no a Inter e Juventus

13 Gennaio 2021

Importante novità per quanto riguarda il Papu Gomez

Niente Inter o Juventus per il Papu Gomez.

Secondo Sky Sport, l'Atalanta ha preso una decisione, ponendo un vero e proprio veto al suo ormai ex uomo simbolo, che non potrà scegliere altre squadre di alta classifica della nostra serie A, che altrimenti si rinforzerebbero a danno proprio della Dea.

In particolare, Percassi avrebbe fatto sapere al suo agente che Gomez verrà ceduto soltanto all'estero e si farebbe un'eccezione solamente in caso di offerta da club di medio-bassa classifica, che quindi non darebbe fastidio alla squadra bergamasca nella corsa ai suoi obiettivi. L'argentino, dal canto suo, non sta prendendo in considerazione questa seconda ipotesi.