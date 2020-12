Gian Piero Gasperini non ha dato le dimissioni

9 Dicembre 2020

Nessun colpo di scena in casa dei bergamaschi.

Nessun colpo di scena in casa dell’Atalanta al termine della gara di Amsterdam che ha sancito la qualificazione agli ottavi di Champions League della formazione di Gian Piero Gasperini. E il tecnico degli orobici è stato il più atteso dopo il triplice fischio: c’era da capire quanto fossero fondate le voci circolate nelle ultime ore.

"Dimissioni? Non andiamo dietro a tutte le voci – ha commentato il piemontese dopo la vittoria sull'Ajax -. Spero di andare via da Bergamo un giorno dopo piuttosto che uno prima del dovuto. Con la società sono in sintonia, la sento tutti i giorni, questa vittoria ci permette di pianificare la stagione".