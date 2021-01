Giampaolo non si fa illusioni su Krunic

8 Gennaio 2021

Krunic piace al Torino e al suo tecnico ma Giampaolo non si illude.

Per provare uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica il Torino ha anche bisogno di qualche ritocco. Lo sa bene il tecnico della formazione granata, Marco Giampaolo, che ne ha parlato con la dirigenza.

Tra i nomi si è con ogni probabilità fatto quello di Rade Krunic, non particolarmente impiegato da Stefano Pioli al Milan, ma il timoniere dei piemontesi non si fa illusioni. O, almeno, è il messaggio che vuole veicolare: “Il ragazzo l'ho avuto ad Empoli, l'ho ritrovato al Milan ma lì non l'ho mai allenato perché era reduce da infortuni. E’ un giocatore forte, con qualità, ma non verrà a giocare al Toro”.