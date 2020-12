Gervinho: l’Inter propone due nomi per lo scambio

22 Dicembre 2020

I nerazzurri continuano a seguire l'attaccante del Parma.

L'Inter continua a seguire Gervinho, individuato come possibile rinforzo per l'attacco di Antonio Conte nel mercato invernale: secondo quanto riporta Tuttosport, i nerazzurri avrebbero proposto due nomi al Parma in vista di un possibile scambio, Radja Nainggolan e Andrea Pinamonti.

Il centrocampista belga, in cerca di spazio, vorrebbe tornare al Cagliari a gennaio, ma la trattativa con i rossoblu per ora non si sblocca e l'opzione Parma è possibile. Pinamonti era invece già stato proposto in passato alla società emiliana, che però aveva rifiutato lo scambio.