Gervinho: il Parma chiude la porta in faccia all’Inter

28 Dicembre 2020

Il club ducale respinge tutte le voci, ma il vero pericolo arriva dall'estero.

Il Parma vuole trattenere Gervinho fino all'estate: nonostante le offerte in arrivo per l'attaccante ivoriano, soprattutto dall'Inter che è tornata forte sul giocatore, la dirigenza crociata è orientata a dire no. Non convince affatto un possibile scambio di prestiti con Pinamonti.

Secondo Tuttosport, il vero pericolo arriva dall'estero, dove soprattutto dal Medio Oriente sono tanti i club pronti a coprire d'oro l'ex attaccante della Roma. Ma i ducali vogliono convincerlo a restare fino all'estate, considerata anche la precaria situazione in classifica.