Gennaro Gattuso rischia: due nomi per la sostituzione

25 Gennaio 2021

E’ stata una settimana pessima quella che si è appena chiusa per Rino Gattuso. Al Napoli è sfuggita la Supercoppa Italiana, con gli azzurri battuti a Reggio Emilia dalla Juventus. In campionato, poi, è arrivata l’ennesima sconfitta, questa volta al Bentegodi di Verona, tra l’altro dilapidando un vantaggio maturato dopo una manciata di secondi. Due gare deludenti sotto tutti i punti di vista e che ovviamente non possono avere fatto felice Aurelio De Laurentiis.

Il tecnico calabrese rischia il posto. E iniziano a circolare i nomi delle possibili alternative. Si è liberato Rafa Benitez, che chiusa l’esperienza cinese non vede l’ora di rimettersi in pista, e tra i tifosi più di uno ha nostalgia di Walter Mazzarri, considerato il profilo ideale per dare una svolta. Sia lo spagnolo che il toscano conoscono benissimo l’ambiente e non è un dettaglio da sottostimare vista la situazione che si è venuta a creare.