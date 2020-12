Gasperini scarica su Gomez e chiarisce su Ilicic

13 Dicembre 2020

Il 'caso' Gomez continua a tenere banco.

Gian Piero Gasperini, al termine di Atalanta-Fiorentina, ha parlato anche del Papu Gomez, facendo capire di essere incline alla cessione a gennaio. Non lo ha però detto esplicitamente, chiarendo che tocca alla società prendere determinate decisioni. Con i viola, comunque, l’argentino non ha visto il campo. “Ma è molto forte ed è per questo che con me ha giocato sempre tantissimo. Alla base però ci deve essere sempre fiducia e disponibilità. Non so come si supererà il tutto” ha sottolineato a Sky Sport il timoniere degli orobici.

“Povero Josip, lo han tirato in mezzo ma non c’entra niente” ha aggiunto poi Gasperini parlando di Ilicic, anch’egli non impiegato contro i gigliati.