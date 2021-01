Fiorentina, tutto fatto per il terzino: i dettagli

25 Gennaio 2021

Verso il via libera per il colpo in fascia dei gigliati, che intanto accolgono Kokorin.

La Fiorentina si rinforza sulle fasce: è ormai fatta per il trasferimento di Kevin Malcuit dal Napoli ai viola. Secondo quanto riporta Sportitalia, il terzino degli azzurri sbarcherà a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Reduce da un problema al polpaccio, in questa stagione l'esterno destro ha giocato solo due partite, per 30 minuti totali. Prenderà il posto di Pol Lirola, passato in prestito all'Olympique Marsiglia. Si chiude tutto entro mercoledì.