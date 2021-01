Fiorentina, si chiude per il colpo in attacco

20 Gennaio 2021

Passi in avanti cruciali nella trattativa per l'arrivo di Kokorin.

La Fiorentina avrebbe già trovato l'accordo con lo Spartak Mosca per il trasferimento di Aleksandr Kokorin in viola. L'attaccante russo potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro.

I gigliati stanno ora parlando con il giocatore per trovare un accordo sul contratto: Kokorin, che attualmente guadagna 4 milioni di euro l'anno, dovrà limare alcune pretese per il trasferimento in Toscana. Dovrebbe firmare un contratto triennale, riporta Violanews. Battuta la concorrenza della Roma, che ha deciso di spostarsi su El Shaarawy.