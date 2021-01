Fiorentina, riecco Commisso: via libera per uno scambio

13 Gennaio 2021

Il club viola lavora per rafforzare la rosa di Prandelli.

La Fiorentina continua a lavorare per mettere una nuova punta a disposizione di Cesare Prandeli. Secondo le indiscrezioni riportate da La Nazione, si allontana Felipe Caicedo della Lazio: l'ecuadoriano non accetterebbe di essere un'alternativa a Vlahovic.

Il nome caldo delle ultime ore è invece quello dell'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, che potrebbe approdare in Toscana in cambio di Duncan, obiettivo dei sardi. Per il centrocampista ghanese da registrare anche l'interesse di Verona, Parma e Genoa.

L'arrivo di Rocco Commisso dagli Stati Uniti potrebbe sbloccare il mercato in entrata.