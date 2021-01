Fiorentina-Parma, intrigo di mercato

18 Gennaio 2021

I viola tornano su un attaccante dei crociati: potrebbe esserci uno scambio.

Nuovo contatto tra Fiorentina e Parma: i viola, alla ricerca di un attaccante, sono tornati a bussare alla porta degli emiliani per Roberto Inglese. I gigliati sono intenzionati a proporre un prestito con diritto di riscatto e sarebbero disposti a inserire nell'operazione Valentin Eysseric, che non trova spazio alla corte di Prandelli.

L'offerta non sembra entusiasmare particolarmente il Parma, che sta cercando in primo luogo di rinforzarsi. Valutazioni sono in corso in queste ore.