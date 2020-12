Fiorentina, nuovo nome per l’attacco: offerti 12 milioni

29 Dicembre 2020

Mutu avrebbe consigliato Cesare Prandelli per l'attacco.

Nuovo nome di mercato per la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sport.ro, la Fiorentina avrebbe offerto 12 milioni di euro per Dennis Man, esterno d’attacco della Steaua Bucarest, capocannoniere del campionato rumeno.

Negli scorsi giorni il patron del club, Gigi Becali, aveva rilasciato queste dichiarazioni: "Credo che Man sarà il primo a lasciare la squadra, per lui ho ricevuto un’offerta di 12 milioni di euro ma non ha più importanza perché l’ho rifiutata rispondendo che ne voglio 14. Dai 15 milioni fissati per la cessione, sono sceso a 14. Mi hanno detto che entro il 10 gennaio mi faranno sapere se sono disposti a sborsare tale somma. Si tratta di una squadra italiana. Con 14 milioni Man è loro, se offrono 12 no”.

La squadra sarebbe la Fiorentina, e a spingere per l'acquisto sarebbe lo stesso Cesare Prandelli, a sua volta consigliato da Adrian Mutu, attuale ct dell'Under 21 rumena.