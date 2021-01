Fiorentina, Duncan ha fatto la sua scelta

9 Gennaio 2021

Alfred Duncan ha dato il suo assenso per il trasferimento dalla Fiorentina al Cagliari.

L'avventura di Alfred Duncan alla Fiorentina è giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da 'Sportitalia', infatti, il centrocampista ha deciso di trasferirsi al Cagliari, proseguendo qundi in Sardegna la sua stagione.

Tramonta definitivamente, dunque, l'ipotesi che vedeva il ghanese con cittadinanza italiana pronto a trasferirsi all'Hellas Verona, che aveva più volte condato il terreno per il 27enne cresciuto nelle giovanili dell'Inter.

Duncan ed il suo entourage sono in attesa del via libera da parte della Fiorentina, titolare del cartellino: restano da definire, in questo senso, gli ultimi dettagli prima che gli isolani possano portare a casa un altro importante rinforzo in vista della seconda parte di stagione dopo quello di Radja Nainggolan.