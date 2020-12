Faccia a faccia Agnelli-De Laurentiis: retroscena di mercato

27 Dicembre 2020

I numeri uno di Juventus e Napoli a colloquio a Firenze.

Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati domenica sera all'hotel Four Seasons di Firenze, dove si è svolta una riunione della commissione della Lega Serie A relativa ai fondi d'investimento per la creazione della media company con la cordata CVC. Per il presidente della Juve e il patron del Napoli è il primo confronto diretto dopo le polemiche seguite alla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni su Juve-Napoli, che verrà giocata nei prossimi mesi.

Oltre ai due presidenti c'erano Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, uido Fienga per la Roma, Claudio Fenucci per il Bologna e Stefano Campoccia per l'Udinese.

Nell'incontro, possibile occasione di chiarimento dopo mesi di botta e risposta, potrebbe essere introdotto anche l'argomento Milik: il bombe polacco è fuori rosa e in vendita, e interessa la Juventus. Non solo: De Laurentiis potrebbe proporre ad Agnelli anche Fernando Llorente, altro giocatore in uscita dal club azzurro.